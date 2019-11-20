رياضة | برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة للحفاظ على أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني واستمراره في صفوف النادي بتجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني يسارع في هذه الأيام من أجل تحسين وتجديد عقد اللاعب الشاب صاحب الـ17 عامًا.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا يسارع في عملية تجديد عقد فاتي (تحسينه ورفع قيمة كسر العقد)، ويريد أن يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة فاتي لديه عقد مع البارسا حتى عام 2022، مع عامين إضافيين اختياريين، وبند كسر عقده 100 مليون يورو.