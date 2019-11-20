رياضة | برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقلب الطاولة في ملف أنسو فاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى نادي برشلونة للحفاظ على أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني واستمراره في صفوف النادي بتجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه ليجانيس يوم السبت المقبل في الحولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني يسارع في هذه الأيام من أجل تحسين وتجديد عقد اللاعب الشاب صاحب الـ17 عامًا.
وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا يسارع في عملية تجديد عقد فاتي (تحسينه ورفع قيمة كسر العقد)، ويريد أن يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن.
وأضافت الصحيفة فاتي لديه عقد مع البارسا حتى عام 2022، مع عامين إضافيين اختياريين، وبند كسر عقده 100 مليون يورو.
ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه ليجانيس يوم السبت المقبل في الحولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.