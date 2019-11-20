رياضة | هاري كين يودع مدرب توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يودع مدرب توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام مدربه السابق في النادي اللندني ماوريسيو بوتشيتشينو بعد إقالته من تدريب الفريق وتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة.

وأعلن نادي توتنهام صباح اليوم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق اللندني بعقد يمتد حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٣٢.

وغرد كين عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" عبر تويتر: "سأظل ممتناً لك على مساعدتي في تحقيق أحلامي، لدينا بعض اللحظات الرائعة في أخر خمس سنوات ونصف لن أنساها أبداً".

وأضاف :"كنت مديري ولكنك كنت صديقي أيضاً وأشكرك على هذه العلاقة، أتمنى لك حظاً سعيداً في تجربتك القادمة."