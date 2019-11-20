رياضة | مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع ميسي

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول تمديد ليونيل ميسي قائد برشلونة عقده مع الفريق في الفترة القادمة.

واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن أبيدال ذكر معلومة خاطئة عندما قال بأنهم يتفاوضوا مع ميسي حول تجديد عقده.

واضافت الصحيفة، أن الحقيقة في فتح مفاوضات ميسي مع برشلونة وهو وجود محادثات فقط بين بارتوميو رئيس النادي مع والد ميسي ولا يزال من المبكر الحديث عن تمديد عقد اللاعب.

وشددت الصحيفة الإسبانية أنه على أبيدال أن يعلم بأن ميسي يستطيع البقاء أو المغادرة متى ما يريد ولا يحتاج للتلميح.