رياضة | الأهلي يطير إلى لمواجهة النجم الساحلي بعد مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير إلى لمواجهة النجم الساحلي بعد مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس عقب نهاية مباراة الجونة المقبلة بالدوري المصري، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الجونة يوم الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالغردقة في الدوري العام والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد رادس يوم 29 من نفس الشهر.

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمس فاز فيها على فريق الاتصالات بهدف نظيف احرزه وليد أزارو من ضربة جزاء .

واطمأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق من خلال المباراة على جاهزية جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

Advertisements

وأنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق في تونس؛ بما فيها الإقامة و ملاعب التدريب ووسائل الانتقال من المطار إلى الفندق والعكس.

وفي نفس السياق يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي إلى تونس يوم 24 نوفمبر الجاري للترتيب؛ لاستقبال البعثة هناك والإطمئنان على تنفيذ الترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس واتحاد الكرة التونسي.

ويسبق عبدالحفيظ وعدلي، بعثة الأهلي بـ24 ساعة، وهو الإجراء المتبع في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم التي تقام خارج مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري العام، و بعدها مباشرة تتوجه بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا