رياضة | كيف استقبل نجوم توتنهام خبر تعيين مورينيو مدربا للفريق؟

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أول رد فعل لنجوم توتنهام بعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق في الساعات الماضية.

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي التعاقد الرسمي مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بعد إقالة بوتشيتينو. واكد نادي توتنهام على أن مورينيو سيحصل على راتب 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق للفريق بوتشيتينو بعقد ممتد حتي 2023.