وفاة المقاتلة الإيرانية سعيدة علي متأثرة بإصاباتها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت لاعبة الفنون القتالية “كيك بوكسينج”، الإيرانية سعيدة علي طه، متأثرة بإصابة بالغة تعرضت لها خلال نزال أقيم في مدينة ساوثهامبتون الإنجليزية في 16 من نوفمبر الجاري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فإن سعيدة علي طه البالغة من العمر 26 عاما، فارقت الحياة في مستشفى بمدينة ساوثهامبتون الذي نقلت إليه، بعد تعرضها لإصابة بالغة على مستوى الرأس خلال أحد النزالات.
يذكر أن سعيدة من مواليد إيران، ولكنها كانت تعيش مع والديها في المملكة المتحدة.
اللاعبة توفيت بعد تعرضها لإصابة في الدماغ، وجروح خطيرة خلال مباراتها في إنجلترا في الوزن الخفيف، في مبارزة لقاءات (FFS)، وبدأت شرطة هامبشاير تحقيقًا في الحادث.
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