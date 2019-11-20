كريستيانو رونالدو يعتذر بوجبة عشاء لـ«السيدة العجوز»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إنهاء الأزمة التي أثيرت في الفترة الأخيرة داخل النادي الملقب بـ”السيدة العجوز”، على خلفية أزمته بعد استبداله في مباراة ميلان الأخيرة بالدورى الإيطالي.

شبكة “سبورت ميدياست”، ذكرت أن كريستيانو يخطط لإحضار جميع زملائه بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو، بعد فترة التوقف الدولي، موضحة أنه يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية.



اللاعب كان قد أظهر استياءه من قرار مدربه، ماوريتسيو ساري، الذي استبدله في مباراتين متتاليتين، في دوري الأبطال والدوري المحلي، ليخرج اللاعب الملقب بـ”الدون” غاضبا إلى غرفة تبديل الملابس مباشرة خلال مباراة ميلان، وليس إلى دكة البدلاء.

يوفنتوس يستعد لاستئناف التدريبات تحضيرا لمواجهة أتالانتا السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الكالتشيو.

قائد منتخب البرتغال بتسجيله في مرمى منتخب لوكسمبورج، مساء الأحد، فقد وصل إلى الهدف الدولي رقم 99، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من أن يصبح اللاعب الثاني في التاريخ الذي يصل للهدف رقم 100 مع منتخب بلاده بعد اللاعب الإيراني علي دائي.