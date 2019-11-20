رسميا.. مورينيو يعود للتدريب عبر بوابة هذا النادي 

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أطاحات بالأمس إدارة توتنهام الإنجليزي بالمدير الفني الأرجنتيني "ماوريسيو بوكيتينو" من الفريق، بعدما بات سبيرز بالمرتبة الرابعة عشر والابتعاد عن الربع الذهبي وحتى الاقتراب بالخروج من أبطال.



وأعلنت إدارة الديك الإنجليزي عن تعيين البرتغالي "جوزيه مورينيو" لقيادة ةلفريق للعام ٢٠٢٢، حيث العودة المنتظرة للمدرب البرتغالي بعد موسم ونصف من الابتعاد عن أدراج العشب الأخضر.

جدير بالذكر أن مورينيو، قد رحل بداية الموسم الماضي عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب فشله بتقديم نتائج جيدة، حتى يرحل ويذهب لدراسة وتطوير علمه بكرة القدم ثم الالتحاق بالتحليل الفني لدى قنوات بي ان سبورت القطرية.