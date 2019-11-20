شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 يشهد اليوم الأربعاء 20 - 11-2019، إقامة العديد من المباريات الودية الدولية الهامة.

حيث سيلتقي منتخب الأكوادور مع المتتخب الكولومبي في تمام الساعة الثالثة. فيما سيلاقي منتخب بيرو نظيره منتخب تشيلي في تمام الساعة الثالثة والنصف.

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