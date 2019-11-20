شكرا لقرائتكم خبر عن حوار طريف بين مصطفى محمد ومراسل «أون سبورت»: «هو أنا حامل يا حسن؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دار حوار طريف بين نجم المنتخب الأولمبي ونادي الزمالك مصطفى محمد ومراسل قناة «أون سبورت» حسن غنيمة حول اختبار المنشطات الذي قام به الأول عقب الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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وسأل «غنيمة» لاعب المنتخب الأولمبي عن نتيجة اختبار المنشطات قائلًا: «قولي إيه أخبار الاختبار الأول طمني؟».

ورد «مصطفى» ضاحكًا: «إيه الاختبار؟ هو أنا حامل يا حسن؟»، وانفجر «غنيمة» ضاحكًا، فما استطرد هداف المنتخب الأولمبي: «عادي هو بقا العينة بتيجي بعد أسبوعين على ما أعتقد».