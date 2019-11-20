شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين بـ«الأولمبي» سيتجاوزون الـ 23 عامًا.. هل يحق لهم المشاركة في «طوكيو 2020»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المنتخب المصري الأولمبي في التغلب، أمس، على نظيره الجنوب أفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ليحجز مقعده رسميًا في أوليمبياد «طوكيو 2020»، لكن 5 لاعبين من قوام الفريق سيتخطون حاجز الـ 23 عامًا قبل انطلاق البطولة، فهل سيحق لهم المشاركة فيها؟

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وأثار هذا التساؤل العديد من الجماهير، إذ سيتخطى كل من قائد الفريق رمضان صبحي ومحمد صادق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وغنام محمد حاجز الـ 23 عامًا قبل الأوليمبياد، وهو السن القانوني للمشاركة في المسابقة.

ويجيب الاتحاد الدولي «فيفا» على هذا التساؤل بنص قواعده المنظمة لمسابقة كرة القدم تحت راية أوليمبياد طوكيو قائلًا: «يجب ألا يسبق تاريخ ميلاد جميع اللاعبين المشاركين في الأدوار التمهيدية والنهائية للبطولة يوم 1 يناير 1997، مع السماح لثلاثة لاعبين بالتسجيل في قائمة الفريق النهائية للبطولة دون أن ينطبق عليهم شرط السن».

وينطبق على جميع اللاعبين الخمسة بالمنتخب المصري شرط السن، إذ ولدوا جميعًا بعد يوم 1 يناير 1997، لذا يحق لهم المشاركة دون أدنى مشكلة في «طوكيو 2020».