شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عمليات بناء الاستاد الأوليمبى الجديد في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس الرياضة اليابانى اكتمال عمليات البناء في الاستاد الوطني الجديد الذي يعد الموقع الرئيسى لفعاليات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسيتم تسليمه في موعد غايته 30 من نوفمبر الجاري من الجهة المنفذة المشروع.

تكلف بناء الاستاد 157 مليار ين «1.4 مليار دولار» في ديسمبر 2016، والذى من المقرر أن يستضيف حفلى افتتاح وختام الدورة الأوليمبية، بجانب منافسات ألعاب القوى وكرة القدم.

كان العمل في الاستاد التي تبلغ سعته 60 ألف متفرج قد بدأ متأخرًا عن الموعد الأصلى بـ14 شهرًا بعد التخلى عن التصميم السابق الذي وضعه المهندس المعمارى الإنجليزى عراقى الأصل زها حديد في أعقاب موجة غضب عامة بسبب التكلفة الباهظة.. وتسبب التأخير في الانتهاء من إنشاء الاستاد في عدم استضافته لأى من مباريات كأس العالم في الرجبى التي استضافتها اليابان مؤخرا.

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