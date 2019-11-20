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شكرا لقرائتكم فرج عامر: مبروك لمصر النصر .. دائما منصوريين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
فيما واصل منتخب مصر آداءه السيئ مع مدربه حسام البدرى بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم بالعاصمة مورونى، فى مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.
ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.
ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.
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