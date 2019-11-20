شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: حمدي فتحي يعود للقاهرة الخميس بعد نجاح جراحة غضروف الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن حمدي فتحي لاعب الفريق يعود للقاهرة غدا الخميس، بعد جراحة غضروف الركبة الناجحة التي خضع لها أمس الثلاثاء تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير.

ونقل طبيب الأهلي عن الخبير الألماني «ماير» قوله إن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي عبارة عن «خياطة في غضروف الركبة الخارجي".

وأكد خالد محمود أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي؛ حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات.

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وقال طبيب الاهلي، إن الاتجاه الأقوى حتى الآن هو عودة حمدي فتحي بصحبته إلى القاهرة غدا الخميس ، بعد تأكيد الخبير الألماني مايلر أن اللاعب لا يحتاج إلى فترة علاج طبيعي في الأيام الأولى بعد الجراحة.

وأشار محمود، إلى أنه سيتسلم تقريرا طبيا شاملا من هيرمان مايلر قبل عودته مع حمدي فتحي إلى القاهرة، يتضمن البرنامج العلاجي الذي سيتم اتباعه مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان حمدي فتحي قد خضع لجراحة غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان مايلر، الذي يعد واحدا من خبراء جراحات غضروف الركبة، وسبق أن أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.