شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: رمضان صبحي أفضل لاعب فى مصر حالياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أحمد غانم سلطان فى تصريحات لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو : " نجوم المنتخب الاولمبي أبهرونا بعروض رائعة فى كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً المقامة بمصر حالياً ويستحقون عن جدارة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وننتظر تتويجهم باللقب القارى الجمعة المقبلة"

ويضيف أحمد غانم سلطان : " رمضان صبحي أفضل لاعب فى مصر حالياً يلعب بحماس وروح قتالية فضلا عن امكانياته الفنية التى لا خلاف عليها "

وتابع نجم الزمالك السابق: " محمد صلاح وتريزيجيه نجما منتخب مصر الأول بجانب نجوم المنتخب الاولمبى هم بالنسبة لى جيل جديد للكرة المصرية يحمل تفاؤل شديد بمستقبل مبهر للفراعنة فيما هو قادم ".

وأكمل : " محمد صلاح يشكل 70 % من قوة المنتخب الاول بمفرده لذا كان غيابه مؤثراً على الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر ".

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وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ونجح التأهل في أوليمبياد طوكيو 2020 .

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.

فيما واصل منتخب مصر آداءه السيئ مع مدربه حسام البدري بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم بالعاصمة مورونى، فى مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.