شكرا لقرائتكم رسميا.. انتهاء أزمة تأشيرات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كانت البطولة مهددة بالإلغاء بسبب عدم صدور التأشيرات الخاصة ببعض المنتخبات المشاركة فى المنافسات مثل فلسطين و كردستان و اليمن و الهند .

Advertisements

أكد إبراهيم عادل مدير البطولة أن المكتب الفنى بوزارة الشباب و الرياضة تواصل مع وزارة الخارجية ، و تم إنهاء عدد كبير من التأشيرات ، لتنفرج الأزمة ، و تقام البطولة فى موعدها .

يذكر ان البطولة كانت مهددة بالإلغاء من جانب الإتحاد الدولى ، حال تعثر استخراج التأشيرات ، مع توقيع غرامة مالية على مصر ، بالإضافة إلى تحمل مصر تكلفة تذاكر الطيران حالة قيام أى من هذه المنتخبات بحجز تذاكر الطيران للحضور إلى مصر .