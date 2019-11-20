شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ يطير إلى تونس 24 لترتيب مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي إلى تونس يوم 24 نوفمبر الجاري للترتيب لمباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا وسيقوم عبد الحفيظ وعدلي بالاطمئنان على تنفيذ الترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس واتحاد الكرة التونسي.

ويسبق عبد الحفيظ وعدلي، بعثة الأهلي بـ24 ساعة، وهو الإجراء المتبع في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم التي تقام خارج مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري العام، و بعدها مباشرة تتوجه بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.