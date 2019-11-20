شكرا لقرائتكم وائل جمعة يطالب لاعبى المنتخب الأولمبي بالتتويج بلقب أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "شبابنا حققوا المطلوب بالوصول إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد الفوز على جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة في انتظار نهائي البطولة أمام ساحل العاج وتحقيق اللقب إن شاء الله".

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منتخب مصر الاوليمبي كان قد أكد تأهله للاولمبياد، بعد بلوغه الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، بالفوز علي جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائى، بثلاثية دون رد .

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.