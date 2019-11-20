شكرا لقرائتكم الزمالك يغلق ملف احتراف مصطفى محمد بعد التألق فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر داخل الزمالك ان النادي لم يتلق أية عروض احتراف لمصطفي محمد عقب تألقه مع منتخب مصر تحت 23 عاما، وقيادته للتأهل الي أوليمبياد طوكيو 2020 ، ونهائي بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام امام كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل.
وأضاف المصدر انه في حالة وصول أي عروض احتراف سيتم تأجيلها الي نهاية الموسم ، لحاجة الفريق الي خدماته فضلا عن رغبة الزمالك في تسويق المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية لتكون قيمته التسويقية مرتفعة عن فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
يذكر أن مصطفي محمد أحرز 4 اهداف مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام، وينافس علي لقب هداف البطولة ، ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة كل من رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي لاعبا المنتخب الوطني الأولمبي.
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