شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدي: حققنا الهدف الأول من البطولة .. ويتبقى الفوز باللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتابع "اشكر جمهور مصر العظيم، علي مساندته خلال البطولة، وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني علي توفير كافة الدعم والمساندة للمنتخب".
مجدي أفصح عن رغبته في الأحتراف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يلعب في ناد كبير كالاسماعيلي، ولن يرحل الا عن طريقه.
منتخب مصر كان قد أكد تأهله للاولمبياد، بعد بلوغه الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، بالفوز علي جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائى، ليضرب موعد مع نظيره كوت ديفوار الذى تاهل بدروه بعد الفوز علي غانا، فى المباراة النهائية مساء الجمعة المقبل.
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