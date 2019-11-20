تجار "تواقيع النجوم" يحاصرون الهلال في اليابان

يجتمع عدد من الأشخاص في بهو فندق شيراتون غراند طوكيو وبحوزتهم عدة صور وقمصان تنتمي للاعبي الهلال، والهدف الحصول على التواقيع والمقتنيات بهدف بيعها لمن يدفع أكثر عبر مواقع الإنترنت.

وليس الجميع يبحث عن التواقيع والمقتنيات، لأن البعض يبحث عن نجمه المفضل مثلما حدث مع الشلهوب، لكن هناك من بحث عن توقيع الإيطالي جوفينكو نجم الهلال ويوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق على قميص الأزرق، وقد تصل قيمة القميص إلى 500 دولار أميركي.

وبسبب بعض من حاول التسلل إلى غرف اللاعبين بغية الحصول على توقيع أو تذكار لبيعه، استعانت إدارة الهلال بشركة أمنية خاصة، لتأمين خروج النجوم إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق.