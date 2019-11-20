تعرف على سبب رفض الزمالك فسخ عقد بوطيب بالميركاتو الشتوي

أكد مسئولو الزمالك على رفضهم فسخ التعاقد مع مهاجم الفريق الأبيض المغربي خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث ان الرفض يأتي من طرف واحد، ومن المتوقع في تلك الحالة أن اللاعب سيتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وسيحصل علي قيمة عقده بالكامل.

كما صرح مصدر بالزمالك ان مسؤولي الفريق الأبيض يرغب في شراء الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لصفوفه في يناير على حساب نظيره المغربي، وخاصة وانه تم فسخ لعقد إعارته للوداد المغربي، ولكن تأتي ملايين عقد بوطيب عائقا أمام إتمام الأمر، ولذلك تم الوقوف على البحث عن تسويق اللاعب المغربي أولا أو التراجع عن رحيله واستمراره مع الفريق لنهاية الموسم، وذلك من أجل عدم تكبد خزينة النادي قيمة عقده بالكامل مستقبلا.