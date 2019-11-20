شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر وريكو يخضعان لبرنامج تأهيلي فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الثنائي ميدو جابر وصلاح ريكو لاعبا فريق مصر للمقاصة برنامجا علاجيا بعيدا عن الفريق، الذي انتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية ، حيث أدى اللاعبان البرنامج التأهيلي تحت إشراف طبيب خاص في القاهرة.

وفضل الثنائي الخضوع لبرنامج تأهيل وزيادة الاحمال البدنية تحت إشراف مدرب أحمال خاص بالقاهرة وعدم السفر مع الفريق الي الإسماعيلية، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني في ظل رغبة المدير الفني في زيادة اللياقة البدنية والاحمال البدنية لكلا اللاعبين .

وخاض فريق المقاصة مباراة ودية يوم الأحد الماضي امام فريق المصري البورسعيدي في بداية معسكر الإسماعيلية، وتعرض لخسارة 3/2 ، قبل ان يتعادل مع الإسماعيلي أمس في ختام المعسكر بنتيجة 1/1 .

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ويستعد فريق المقاصة لمباراة حرس الحدود يوم 26 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 6 للدوري، حيث خاص المقاصة 5 مباريات حقق الفوز في مباراتين ، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، ويحتل المركز الـ 7 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.