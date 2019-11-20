شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة بعد تدخل وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة تأشيرات المنتخبات المشاركة فى منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، والتى تقام بالإسكندرية فى الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى .
كانت البطولة مهددة بالإلغاء بسبب عدم صدور التأشيرات الخاصة ببعض المنتخبات المشاركة فى المنافسات مثل فلسطين و كردستان و اليمن و الهند .
وأكد إبراهيم عادل مدير البطولة أن المكتب الفنى بوزارة الشباب و الرياضة تواصل مع وزارة الخارجية ، و تم إنهاء عدد كبير من التأشيرات ، لتنفرج الأزمة ، و تقام البطولة فى موعدها .
يذكر أن البطولة كانت مهددة بالإلغاء من جانب الإتحاد الدولى ، حال تعثر استخراج التأشيرات ، مع توقيع غرامة مالية على مصر ، بالإضافة إلى تحمل مصر تكلفة تذاكر الطيران حالة قيام أى من هذه المنتخبات بحجز تذاكر الطيران للحضور إلى مصر .
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