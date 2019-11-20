شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طوكيو بوابة مصر للمجد الأولمبى.. ماذا ينقص غريب لاستنساخ جيل الفناجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم منتخب مصر الأوليمبي تأهله إلى اولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وأحرز ثلاثية الفراعنة رمضان صبحي هدف وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، ويحقق الفراعنة الصغار الشق الأول من الوعد الذي قطعوه على أنفسهم مع الجماهير المصرية، فيما يبقى الجزء الثاني من الوعد وهو التتويج بالبطولة.

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وعاد المنتخب الوطني للمشاركة في الأولمبياد بعد غياب دام 8 سنوات منذ آخر مشاركة في اولمبياد 2012 والتي كان يقود فيها الفراعنة هاني رمزي، وشهدت مشاركة ثلاثي الكبار "فوق السن" محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي، خاصة بعدما غاب المصريين عن المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعدما أخفق الجيل الذي كان يدربه البدري.

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