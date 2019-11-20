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أية مدنى تحتفل بعيد ميلادها الـ 31

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم أية مدنى لاعبة الخماسى الحديث السابقة ، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة ‏الأوليمبية الدولية بعيد ميلادها الـ 31 ، حيث إنها من مواليد 20 نوفمبر عام 1988 .

حصلت آية على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008 ، كما شاركت في أولمبياد أثينا وكانت أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية ، وحصلت أيضًا على لقب أول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.

 أية مدنى تم إختيارها ممثلة عن قارة أفريقيا فى اللجان الخاصة بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث  لوضع تصور واعتماد ‏التغييرات المطلوبة فى تطوير الخماسى الحديث على مستوى الدورات ‏الأوليمبية للكبار و الدورات الأوليمبية للشباب.

كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية، برئاسة توماس باخ، تكوين لجنة خاصة للإشراف على رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما ستشرف اللجنة على تأهيل الملاكمين للأولمبياد، وتتكون اللجنة من 4 أعضاء من بينهم المصرية آية مدنى.

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