شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لـ"نجوم المنتخب الأولمبى": ننتظر اللقب من أنياب كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، لاعبى المنتخب الاولمبى بالتتويج بلقب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً .

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "شبابنا حققوا المطلوب بالوصول إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد الفوز على جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة في انتظار نهائي البطولة أمام ساحل العاج وتحقيق اللقب إن شاء الله".

شبابنا حققوا المطلوب بالوصول إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد الفوز على جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة في انتظار نهائي البطولة أمام ساحل العاج وتحقيق اللقب إن شاء الله ????????????❤#المنتخب_الاوليمبي pic.twitter.com/qj5f0XEE9E

This is a Twitter Status كان قد أكد تأهله للاولمبياد، بعد بلوغه الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، بالفوز علي جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائى، بثلاثية دون رد .