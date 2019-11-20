شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع مصطفى محمد لاعب منتخب مصر لكشف المنشطات عقب مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الفراعنة 3 / 0، وتأهل المنتخب لأوليمبياد طوكيو 2020 والتأهل لنهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.

جاء اختيار مصطفى محمد من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقى المتابع للمباراة، الذى يختار اللاعبين بصورة عشوائية بواقع لاعب من كل منتخب مشارك فى المباراة.

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ويبدأ اليوم الأربعاء منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر.

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا مساء أمس بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحى من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدى الهدف الثانى فى الدقيقة 84 و89.

ويتضمن تدريب المنتخب المقرر له الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضو مباراة جنوب أفريقيا على أن يؤدى باقى اللاعبين تدريبات بدنية.