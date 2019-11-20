شكرا لقرائتكم خبر عن على خليل لسوبر كورة: كوارشى جاب 8 أهداف بـ100 ألف دولار.. وأنا سجلت 24 بـ150 جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على خليل نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض تأثر برحيله، مؤكدا أن النادى ابتعد عن التتويج بالبطولات لمدة 4 سنوات.

أضاف على خليل :" الزمالك تعاقد مع كوارشى وغرم النادى 100 ألف دولار وأحرز 8 أهداف وأنا سجلت 24 هدف وكنت باخد 150 جنيه".

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