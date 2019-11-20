شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي: شيتوس تنبأ بإحرازي هدفين.. وأتمني الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحمن مجدي مهاجم منتخب مصر الأوليمبي، عن تنبأ مدربه وائل رياض شيتوس، بتسجيله هدفين في مواجهة جنوب افريقيا التي اقيمت مساء الاثنين، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وقال عبد الرحمن: "حققنا الهدف الأول من البطولة، بالصعود الي اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ويتبقي الهدف الثاني، وهو الفوز باللقب مساء الجمعة ان شاء الله".

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مجدي أفصح عن رغبته في الأحتراف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يلعب في ناد كبير كالاسماعيلي، ولن يرحل الا عن طريقه.

منتخب مصر كان قد أكد تأهله للاولمبياد، بعد بلوغه الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، بالفوز علي جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائى، ليضرب موعد مع نظيره كوت ديفوار الذى تاهل بدروه بعد الفوز علي غانا، فى المباراة النهائية مساء الجمعة المقبل.