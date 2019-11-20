شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي: شيتوس تنبأ بإحرازي هدفين.. وأتمني الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد الرحمن: "حققنا الهدف الأول من البطولة، بالصعود الي اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ويتبقي الهدف الثاني، وهو الفوز باللقب مساء الجمعة ان شاء الله".
مجدي أفصح عن رغبته في الأحتراف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يلعب في ناد كبير كالاسماعيلي، ولن يرحل الا عن طريقه.
منتخب مصر كان قد أكد تأهله للاولمبياد، بعد بلوغه الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، بالفوز علي جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائى، ليضرب موعد مع نظيره كوت ديفوار الذى تاهل بدروه بعد الفوز علي غانا، فى المباراة النهائية مساء الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن مجدي: شيتوس تنبأ بإحرازي هدفين.. وأتمني الاحتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.