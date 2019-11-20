"لن أقودهم".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية تعيين مورينيو لتولي توتنهام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة فريق توتنهام هوتسبير، بعدما قامت الإدارة اللندنية بإقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه لسوء النتائج.

النادي الإنجليزي أعلن صباح اليوم الأربعاء عن تولي مورينيو لقيادة توتنهام حتى موسم (2022 - 2023) ليعودة المدرب البرتغالي مجددًا للبريميرليج بعدما سبق وأن عمل مع تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن تعيين مورينيو لقيادة توتنهام:

"لن أقود توتنهام.. ما الذي تغير؟"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" تصريح قديم لجوزيه مورينيو عندما أعلن أنه لن يقود توتنهام نظرًا لحبه لجمهور تشيلسي الغريم التقليدي للـ"السبيرز".

مورينيو قال في عام 2015 إنه لا يستطيع أن يقود توتنهام نظرًا لحبه لتشيلسي، كاشفًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا عام 2007 من دانييل ليفي مالك توتنهام لقيادة الفريق إلا أنه رفض.

الصحيفة عنونت بعد تولي مورينيو قيادة توتنهام "ما الذي تغير يا جوزيه؟" في إشارة إلى تغير موقفه من الرفض للموافقة على قيادة نادي لندني آخر لكن ليس تشيلسي إنما الجار اللدود توتنهام.

"مورينيو مدربًا لتوتنهام"

قالت صحيفة "ذا صن" إن إدارة توتنهام استقرت على تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأضافت الصحيفة أن دانييل ليفي استطاع أن يقنع مورينيو لقيادة الفريق بعدما حاول في وقت سابق إقناعه في 2007 إلا أن المدرب البرتغالي رفض وقتها.

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الصحيفة استكملت حديثها أن توتنهام سيكون في عهد جديد مع المدرب البرتغالي خاصة أن النادي اللندني يسعى إلى الوصول لمنصات التتويج مجددًا بعد غياب ما يقرب من 11 عامًا.

"القرار الصعب"

وصفت صحيفة "ميترو" القرار الذي أصدره نادي توتنهام بعد تعيين مورينيو القيادة الفنية للفريق بـ"الصعب" نظرًا للمعاناة التي يمر بها الفريق اللندني في الفترة الأخيرة وتحديدًا على مستوى النتائج.

الصحيفة أوضحت أن مورينيو سيكون على عاتقه إعادة توتنهام من جديد نحو الانتصارات في ظل النتائج الأخيرة حيث لم يحقق "السبيرز" أي فوز منذ الأسبوع السابع وتحديدًا على ساوثهامبتون (2-1).

"مهمة جديدة للسبيشيال"

ذكرت صحيفة "إكسبيريس" أن جوزيه مورينيو اتخذ خطوته الأولى بتولي مهمة توتنهام هوتسبير بعد رحيله العام الماضي عن مانشستر يونايتد.

الصحيفة قالت إن مورينيو سيكون في مهمة صعبة حول دخول توتنهام للمنافسة على التواجد بين الأربعة الكبارة خلال هذا الموسم حيث يتواجد "السبيرز" في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليًا.

"مورينيو يعود للبريميرليج"

بعد أن كان مدربًا لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قالت صحيفة "ميرور" إن مورينيو سيعود للبريميرليج من جديد لقيادة توتنهام.

الصحيفة أضافت أن بعد 24 ساعة من رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو جاء إعلان تعيين مورينيو الذي سيقود الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وكشفت الصحيفة أن دانييل ليفي مالك توتنهام استطاع هذه المرة في إقناع "السبيشيال وان" لتولي "السبيرز" بعدما حاول في وقت سابق وتحديدًا عام 2007.