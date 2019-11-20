تقرير .. موعد وكيفية إجراء قرعة أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حسم المنتخب المصري تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعدما تفوق على جنوب أفريقيا في قبل نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، ليلحق بسبع منتخبات تأهلت قبله.

منتخبات اليابان -مستضيف البطولة-، فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا، نيوزيلندا من أوقيانوسيا، وكوت ديفوار من أفريقيا، سبقت مصر إلى الأولمبياد.

ويتبقى مقعد أفريقي واحد، إلى جانب ثلاثة مقاعد آسيوية ستتحدد يوم 26 يناير القادم، ثم مقعدان في أمريكا الجنوبية يتحددان 9 فبراير، ومثلهما في أمريكا الشمالية يتحددان مطلع أبريل المقبل.

وبالتالي فإن قرعة البطولة لن تقام قبل شهر أبريل المقبل، إذ تنص لائحتها على ضرورة إقامتها في اليابان قبل ثلاثة أشهر بحد أقصى من موعد انطلاق المنافسات التي تبدأ 22 يوليو.

طريقة إجراء القرعة وتصنيف المنتخبات في الأولمبياد ليس ثابتًا، إذ اختلفت الطريقة في ريو دي جانيرو 2016 عن النسخ السابقة لها.

كيفية تصنيف المنتخبات وتقسيمها قبل إجراء قرعة طوكيو 2020 لم يتم الإعلان عنها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن.

لكن الثابت قبل إجراء القرعة في في النسخ الماضية وتحديدًا منذ سيدني 2000 هو عدم وجود منتخبين من نفس القارة في مجموعة واحدة خلال المنافسات.

وبداية من سيدني 2000 وحتى لندن 2012، فإن تصنيف الفرق المشاركة في الأولمبياد كان يتم قاريًا، حيث يتم وضع المنتخبات المتأهلة سويًا من كل قارة في نفس التصنيف.

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وما قبل أولمبياد سيدني، فكان مسموحًا بتواجد منتخبات من نفس القارة بنفس المجموعة بشكل طبيعي، وهو ما حدث عندما تواجدت بولندا مع إيطاليا في برشلونة 1992، وإسبانيا مع فرنسا في أتلانتا 1996.

واختلفت الأمور في ريو 2016، إذ تم تصنيف المنتخبات بناء على نتائجها في آخر 5 نسخ من المسابقة، مع منح متصدرو التصفيات في كل قارة "اليابان، نيجيريا، المكسيك، الأرجنتين، جزر فيجي، السويد" نقاط إضافية تمنحها أفضلية في التقدم لتصنيف أعلى.

ووقتها جاء تصنيف المنتخبات قبل إجراء القرعة كالتالي:

التصنيف الأول: البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، اليابان.

التصنيف الثاني: نيجيريا، كوريا الجنوبية، هندوراس، العراق.

التصنيف الثالث: السويد، جزر فيجي، البرتغال، جنوب أفريقيا.

التصنيف الرابع: الجزائر، كولومبيا، الدنمارك، ألمانيا.

لكن على الرغم من ذلك، تمسك الفيفا بعدم وجود فريقين من نفس القارة بنفس المجموعة مما أدى إلى توجيه القرعة لضمان الحفاظ على الجزء الثابت من نظام القرعة.

ومن المقرر أن يعلن الفيفا عن تصنيف المنتخبات وطريقة إجراء القرعة بمجرد اكتمال الفرق المتأهلة في شهر أبريل، لتستعد طوكيو بعدها لمراسل إجراءها قبل 90 يومًا على الأقل من بداية المنافسة.