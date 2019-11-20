رسميا.. مورينيو مدربًا لتوتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، صباح اليوم الأربعاء، عن تعيين المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لقيادة "السبيرز" خلال الفترة المقبلة.

النادي اللندني كان قد أعلن عبر موقعه الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية عن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج محليًا.

وبحسب الموقع الرسمي لتوتنهام، فإن مورينيو سيتولى قيادة "السبيرز" حتى موسم (2022 -2023).

وأشاد الموقع الرسمي بتوتنهام بالمسيرة التي قام بها مورينيو خلال فتراته التدريبية حيث استطاع "السبيشيال وان" أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو البرتغالي (2004) وإنتر ميلان (2010) كما حقق من قبل لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشيلسي بجانب الألقاب المحلية التي حققها خلال عمله في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال.

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وعن تعيينه كمدربًا لتوتنهام قال مورينيو :"أنا متحمس للانضمام إلى هذه النادي، والعمل مع هؤلاء اللاعبين يجذبني".

وكان آخر محطات مورينيو التدريبية عندما قاد مانشستر يونايتد قبل أن يرحل منتصف الموسم الماضي بسبب سواء النتائج والتي كان آخرها الخسارة من ليفربول (3-1).

توتنهام جمع 14 نقطة من 12 مباراة خلال النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي (2019-2020)، ليحتل المركز الـ14 حاليا في جدول ترتيب المسابقة.