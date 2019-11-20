جدول مباريات مسابقات اتحاد اليد اليوم

تقام اليوم الأربعاء خمس مباريات بدوري مرتبط للناشئين 2006 ضمن الجولة الثامنة عشرة بالدور التمهيدي للمجموعة الثامنة للموسم الحالي 2019-2020.

ويلتقي فريق أصحاب الجياد "ب" مع

مركز شباب الظاهرية في تمام الرابعة عصر اليوم على ملعب صالة أصحاب الجياد.

كما يلتقي سموحة "أ" مع نظيره

سموحة "ب" بالصالة المغطاة بالنادي في تمام السادسة، وفي نفس الموعد يواجه البنك الأهلي نظيره أصحاب الجياد "أ" على ملعب صالة الأخير.

وتختتم لقاءات اليوم في تمام الساعة السابعة بمباراة دلفي وسبورتنج على ملعب الأخير.