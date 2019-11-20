تقام اليوم الأربعاء خمس مباريات بدوري مرتبط للناشئين 2006 ضمن الجولة الثامنة عشرة بالدور التمهيدي للمجموعة الثامنة للموسم الحالي 2019-2020.
ويلتقي فريق أصحاب الجياد "ب" معمركز شباب الظاهرية في تمام الرابعة عصر اليوم على ملعب صالة أصحاب الجياد.
كما يلتقي سموحة "أ" مع نظيرهسموحة "ب" بالصالة المغطاة بالنادي في تمام السادسة، وفي نفس الموعد يواجه البنك الأهلي نظيره أصحاب الجياد "أ" على ملعب صالة الأخير.
وتختتم لقاءات اليوم في تمام الساعة السابعة بمباراة دلفي وسبورتنج على ملعب الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات مسابقات اتحاد اليد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.