أعرب كريم العراقي الظهير الأيمن لمنتخب مصر الأوليمبي، عن سعادته بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أنه وزملاؤه والجهاز الفني بذلوا جهدا كبيرا علي مدار عام والنصف من أجل تلك اللحظة.
منتخب مصر كان قد أكد تأهله للاولمبياد،بعد بلوغه الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفوز علي جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في الدور قبل النهائى.
وقال العراقي: "أشكر الجمهور علي المساندة والدعمللمنتخب طوال البطولة، منحوا اللاعبين ثقة كبيرة، واللقب سيكون من نصيبنا، من أجل إسعادهم".
لاعب المنتخب كشف في نهاية حديثه عن تعرضه لكدمة في اليد، مؤكدًا انها لن تؤثر علي مشاركته في النهائي.
ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره كوت ديفوار بنهائي امم افريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم العراقي: الجماهير منحتنا الثقة والمنتخب الأوليمبي سيتوج باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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