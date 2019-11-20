أول تعليق لجوزيه مورينيو بعد تعيينه مديرًا فنيًا لتوتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رسميًا، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023، وذلك خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

وقال جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، "متحمس للانضمام إلى نادٍ يمتلك تاريخ عريق، وأن أعمل مع هذا الفريق الذي يمتلك هؤلاء المشجعين المتحمسين".

وتابع المدرب البرتغالي أن الجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في

الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن نوعية اللاعبين المتواجدة بالنادي سبب تواجدي هنا".

وكان توتنهام قرر إقالة بوكتينيو بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج التي حلت بالفريق هذا الموسم، لتكشف العديد من التقارير عن اقتراب جوزيه مورينيو من تولي قيادة النادي اللندني.

أصدر نادي توتنهام عبر موقع الرسمي بيانا أعلن خلاله تعيين

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جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق حتى نهاية موسم 2022-23، دون الكشف عن التفاصيل المادية للتعاقد.

وأوضح توتنهام في بيانه أن مورينيو يعد أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ 25 لقبًا كبيرًا خلال مسيرته مع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد وبورتو البرتغالي ، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما أنهى الموسم الماضي تحت قيادة ماوريسيو بوكتينيو البريميرليج محتلا المركز الثالث ووصيف دوري أبطال أوروبا.