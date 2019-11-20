تريزيجيه يخضع لـ"السونار" بعد لقاء منتخب مصر وجزر القمر

كشف مصدر مقرب من محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، أن اللاعب خضع للسونار بعد لقاء الفراعنة وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال المصدر، إن تريزيجيه اشتكى من بعض الآلام في قدمه عقب نهاية اللقاء،

وخضع لعمل سونار، وتم إخطار نادي أستون فيلا بتفاصيله.

وتابع أن اللاعب يمكنه بنسبة كبيرة اللحاق بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي المقرر لها الاثنين المقبل أمام نيوكاسل.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة قوية في الربع الأخير من مباراة مصر وجزر القمر، عندما فتح قدمه بشكل مفاجئ مع وقوفه سريعاً، ليسقط مصابا وينزل الجهاز الطبي للملعب للاطمئنان عليه كان اللاعب سليما .

جدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل سلبيا مع نظيره جزر القمر ضمن مواجهات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.