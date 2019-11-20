رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لتوتنهام خلفًا لبوكيتينو

استقر نادي توتنهام الإنجليزي، على تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، لقيادة تدريب "السبيرز" حتى عام 2023. "السبيرز" حتى عام 2023. يأتي ذلك بعدما قرر النادي اللندني إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج. ماوريسيو بوكيتينو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج. ويحتل توتنهام المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولم يحقق سوى 3 انتصارات فقط حتى الآن في الموسم.

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