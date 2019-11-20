فاجأ فريق توتنهام الإنكليزي جماهير كرة القدم بإعلانه التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلفاً للمدرب ماوريسيو بوكيتينيو الذي أقيل قبل ساعات من الآن، ليعود المدرب "المُشاغب" إلى منافسات "البريميرليغ" من بوابة وصيف بطل أوروبا.



وبحسب ما كشفه النادي الإنكليزي عبر موقعه الإلكتروني، فإن جوزيه مورينيو سيشغل منصب المدير الفني لتوتنهام حتى موسم 2023-2024، على أن يستلم مهامه التدريبية مباشرةً تحضيراً لمواجهة يوم السبت ضد فريق ويست هام يونايتد في الجولة الـ 13 من منافسات "البريميرليغ".



وفي هذا الإطار، تحدث رئيس فريق توتنهام دانييل ليفي في بيان رسمي: "نملك كل الثقة في جوزيه أحد أكثر المدربين تحقيقاً للنجاحات في عالم كرة القدم أخيراً، في وقت رد مورينيو: "أنا فخور بالانضمام إلى فريق يملك إرثاً كبيراً وجماهير شغوفة. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الأكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".



وباستلامه تدريب فريق توتنهام، أمسى الفريق الثالث الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في "البريميرليغ" بعد كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، حيثُ حقق مع الفريقين ألقاباً محلية وأوروبية خلال سنوات وجوده على مقعد التدريب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة من العيار الثقيل.. توتنهام يعين مورينيو مدرباً للفريق خلفاً لبوكيتينيو المقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.