رياضة | من توقع تسجيل عبد الرحمن مجدي لهدفين في جنوب إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من توقع تسجيل عبد الرحمن مجدي لهدفين في جنوب إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي عن تنبؤ مدربه وائل رياض شيتوس، بتسجيله هدفين في مواجهة جنوب إفريقيا التي أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وقال عبد الرحمن: "حققنا الهدف الأول من البطولة، بالصعود إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ويتبقى الهدف الثاني، وهو الفوز باللقب مساء الجمعة ان شاء الله".

وتابع مجدي: "أشكر جمهور مصر العظيم، على مساندته خلال البطولة، وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني علي توفير كافة الدعم والمساندة للمنتخب".

وأفصح مجدي عن رغبته في الاحتراف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يلعب في ناد كبير كالاسماعيلي، ولن يرحل إلا عن طريقه.

