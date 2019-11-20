رياضة | مورينيو الكداب.. رفض توتنهام في 2007 ودربه في 2019

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي التعاقد الرسمي مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بعد إقالة بوتشيتينو.

واكد نادي توتنهام على أن مورينيو سيحصل على راتب 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق للفريق بوتشيتينو بعقد ممتد حتي 2023.

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية تصريح سابق للمدرب مورينيو في 2015 قال فيه: "بعد مغادرتي تشلسي بـ2007، ليڤي رئيس توتنهام حاول التعاقد معي وعرض على تشلسي مبلغ تعويضي لكسر شرط بالعقد لكنني رفضت تدريب توتنهام لأنني أحب جماهير تشلسي أكثر".