رياضة | سر تعيين جوزيه مورينيو مدربا لنادي توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تعيين جوزيه مورينيو مدربا لنادي توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيا للفريق خلفا للأرجنيتني ماوريسيو بوكيتينيو

وسيخلف مورينيو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو والذي تمت إقالته أمس على خلفية النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

وأعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت تعيين مورينيو مديرًا فنيًا للفريق لكن السبب الحقيقي يعود إلى توتنهام أراد مدربًا لا يرتبط بعقد مع فريق في الوقت الحالي مع تراجع نتائج بوكيتينو في الوقت الحالي.