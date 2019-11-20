رياضة | لماذا وافق جوزيه مورينيو على تدريب توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا وافق جوزيه مورينيو على تدريب توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي عن سر موافقته على تدريب الفريق في ولاية جديدة بعد تدريبه لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال جوزيه مورينيو: "متحمس للانضمام إلى نادي بإرث عظيم ومشجعون متحمسون مثل توتنهام.. الجودة التي يمتلكها النادي في قائمة الفريق الأول والأكاديمة تثير حماسي.. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني للنادي".

ماذا ينتظر جوزيه مورينيو في توتنهام

وينتظر المدرب البرتغالي عملًا شاقًا مع النادي الإنجليزي بعد سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم في عهد المقال بوتشيتشينو.

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وستكون أول المهام لمورينيو مع توتنهام العودة لسكة الانتصارات في البريميرليج حيث فشل في تحقيق الانتصار في أخر ٥ جولات بالدوري الإنجليري "البريميرليج"، حيث يسعى لتحقيق ذلك أمام مضيفه وست هام السبت المقبل.

أما ثاني مهمة للمدرب البرتغالي فسيعمل على تحسين الجانب الدفاعي للفريق اللندني حيث استقبلت شباك الفريق هذا الموسم في البريميرليج ١٧ هدفًا بعد ١٢ مباراة فقط.

أما ثالث مهمة لمورينيو يسعى لحسمها وهي التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ الألماني.