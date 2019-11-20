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رياضة | قمتان في أول ٦ مباريات لجوزيه مورينيو مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

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ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي 6 مباريات ساخنة في مهمته الجديدة في بطولة .

ويرتبط مورينيو بعقد مع توتنهام حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهتمه الأولى السبت المقبل.

وفيما يلي الـ٦ مباريات الأولى لمورينيو فق البريميرليج عقب عودته مجددًا للبريميير ليج

ويست هام * توتنهام ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

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‏توتنهام * بورنموث ملعب ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

‏مان يونايتد * توتنهام ٤ ديسمبر ٢٠١٩

‏توتنهام * بيرنلي ٧ ديسمبر ٢٠١٩

‏ولفرهامبتون * توتنهام ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

‏توتنهام *   ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩

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