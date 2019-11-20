رياضة | قمتان في أول ٦ مباريات لجوزيه مورينيو مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمتان في أول ٦ مباريات لجوزيه مورينيو مع توتنهام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي 6 مباريات ساخنة في مهمته الجديدة في بطولة الدوري الإنجليزي.
ويرتبط مورينيو بعقد مع توتنهام حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهتمه الأولى السبت المقبل.
وفيما يلي الـ٦ مباريات الأولى لمورينيو فق البريميرليج عقب عودته مجددًا للبريميير ليج
ويست هام * توتنهام ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩
توتنهام * بورنموث ملعب ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩
مان يونايتد * توتنهام ٤ ديسمبر ٢٠١٩
توتنهام * بيرنلي ٧ ديسمبر ٢٠١٩
ولفرهامبتون * توتنهام ١٥ ديسمبر ٢٠١٩
توتنهام * تشيلسي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩