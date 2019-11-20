رياضة | قمتان في أول ٦ مباريات لجوزيه مورينيو مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمتان في أول ٦ مباريات لجوزيه مورينيو مع توتنهام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي 6 مباريات ساخنة في مهمته الجديدة في بطولة الدوري الإنجليزي. ويرتبط مورينيو بعقد مع توتنهام حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهتمه الأولى السبت المقبل. وفيما يلي الـ٦ مباريات الأولى لمورينيو فق البريميرليج عقب عودته مجددًا للبريميير ليج ويست هام * توتنهام ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ Advertisements ‏توتنهام * بورنموث ملعب ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ ‏مان يونايتد * توتنهام ٤ ديسمبر ٢٠١٩ ‏توتنهام * بيرنلي ٧ ديسمبر ٢٠١٩ ‏ولفرهامبتون * توتنهام ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ ‏توتنهام * تشيلسي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩

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