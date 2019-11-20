رياضة | موعد صدام محمد صلاح ومورينيو بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد صدام محمد صلاح ومورينيو بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجمع صدام جديد بين محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام عقب توليه المهمة بشكل رسمي خلفًا لماوريسيو بوكيتينيو.

موعد صدام محمد صلاح ومورينيو

ويترقب العالم صدام محمد صلاح ومورينيو خلال مباراة ليفربول وتوتنهام التي تقام في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 11 يناير في الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي.

وسبق لمحمد صلاح نجم منتخب مصر اللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو في تشيلسي الإنجليزي لكنه لم يكن يشارك بشكل أساسي حتى رحل إلى فيورنتينا الإيطالي ثم روما حتى جاء إلى ليفربول.

فيما يلي الـ٦ مباريات الأولى لمورينيو في الدوري الإنجليزي

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وست هام * توتنهام ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

‏توتنهام * بورنموث ملعب ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

‏مان يونايتد * توتنهام ٤ ديسمبر ٢٠١٩

‏توتنهام * بيرنلي ٧ ديسمبر ٢٠١٩

‏ولفرهامبتون * توتنهام ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

‏توتنهام * تشيلسي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩