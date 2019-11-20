الامارات | جوزيه مورينيو يعود للدوري الإنجليزي حتى 2024 من بوابة توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو يعود للدوري الإنجليزي حتى 2024 من بوابة توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً له خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوتشينينو المقال من منصبه أمس، وذكر النادي اللندني بأن عقد مورينيو الجديد مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسو 2023-2024.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من أصل 12، وهو ما دفع النادي اللندني لإقالة مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو والاستعانة بخدمات المنقذ مورينيو، وفق ما أكده رئيس النادي اللندني دانيال ليفي بقوله: "جوزيه هو أحد أكثر المدربين تحقيقاً للنجاحات في كرة القدم".

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ولم يشرف مورينيو على تدريب أي فريقٍ منذ أقالته من الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد في 18 ديسمبر الماضي.

وعلق مورينيو على تعيينه مديراً فنياً للنادي اللندني: "أنا فخور بالانضمام إلى نادٍ يملك أرثاً كبيراً وأنصاراً شغوفين، بجانب النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وأكاديمية النادي التي تثير اهتمامي، والعمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع الطموح".

وبات توتنهام ثالث أندية الدوري الإنجليزي الذي يشرف عليها مورينيو بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد، حيث قاد الأول إلى أحراز اللقب المحلي في ثلاثة مناسبات، والثاني إلى أحراز كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي "يوربا ليغ)، كما سبق لمورينيو تدريب بورتو البرتغالي وقاده إلى إحراز دوري أبطال أوروبا، بجانب توليه الإدارة الفنية لفريق إنترميلان الإيطالي وقيادته له إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 بالفوز بالدوري والكأس في إيطاليا بجانب الفوز بدوري أبطال أوروبا لذلك الموسم.