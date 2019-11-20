شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا لتوتنهام الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الأربعاء، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو، مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2023.

وقال توتنهام، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تعيين مورينيو مدربا للفريق.

وأقال النادي الإنجليزي مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الثلاثاء، بعد سلسلة النتائح المخيبة للفريق.

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توتنهام خسر 18 مباراة خلال العام الجاري 2019 تحت قيادة بوكيتينو، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل».

وأضاف: «من المؤسف أن النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم كانت مخيبة للآمال للغاية».

وأتم قائلا: «يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة، بالنظر إلى العديد من اللحظات التي لا تنسى التي مررنا بها مع ماوريسيو وجهازه المعاون، لكننا نفعل ذلك في مصلحة النادي».