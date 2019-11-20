الأهلي يترقب تقرير فايلر عن متطلبات الفريق في صفقات الشتاء...

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جدة - عمرو شويل استعجل مسئولو النادي الأهلي وبالتحديد لجنة التخطيط السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول، لتقديم تقريره الخاص بالفريق، والذي من المنتظر أن يحمل طلباته الفنية على مستوى صفقات الشتاء، ورؤيته فيما يخص اللاعبين الراحلين، والذي من المنتظر أن يكون عددهم اثنين لاستبدالهم في القائمة الحمراء الشتاء القادم.
ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبيه خلال الميركاتو الشتوي القادم، وهناك أكثر من لاعب مُرشح لتدعيم صفوف الفريق على رأسهم مهاجم أجنبي سوبر تتكتم الإدارة الحمراء على أسمه ،ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم أفيس البرتغالي وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش واسامة جلال مساك انبي.
وترغب لجنة التخطيط في الحصول على تقرير فايلر تمهيداً لتلبيتها والدخول في مفاوضات مع أندية اللاعبين المرشحين للعب في الأهلي، والبدء في تسويق اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء.
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