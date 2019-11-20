شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب في الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو الزمالك، فكرة فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، وذلك من طرف واحد، خاصة إن اللاعب في هذه الحالة سيتقدم بشكوي ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وسيحصل وقتها علي قيمة عقده بالكامل .

ويرغب مسؤولي الزمالك في إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لصفوف الأبيض بعد فسخه لعقد إعارته للوداد المغربي وذلك بقيد المهاجم الكونغولي في يناير علي حساب نظيره المغربي ولكن تأتي ملايين عقد بوطيب عائق أمام إتمام الأمر لذا فضل مسؤولي الأبيض البحث عن تسويق اللاعب المغربي أولا أو التراجع عن رحيله واستمراره مع الفريق لنهاية الموسم حتي لا تتكبد خزينة النادي مستقبلا قيمة عقده بالكامل.