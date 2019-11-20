شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات عقب التأهل لنهائى أمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووقع الإختيار على مصطفي محمد من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي المتابع للمباراة والذى يختار اللاعبين بصورة عشوائية بواقع لاعب من كل منتخب مشارك فى المباراة.

وفى نفس السايق يبدأ اليوم الأربعاء منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعه المقبلة فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر.

Advertisements

وفاز منتخب مصر الأولمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 و 89.

ويتضمن تدريب المنتخب المقرر له الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضو مباراة جنوب أفريقيا على أن يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية.